Проверка боевой готовности и формирование отрядов народного ополчения в Беларуси

Под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь в текущем месяце будет проведен очередной этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации, сообщает Министерство обороны Республики Беларусь

Проверке будут подвергнуты в первую очередь воинские части и подразделения, дислоцирующиеся в Гродненской, Брестской и Минской области.

Кроме подразделений от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, также будут привлечены и подразделения обеспечения.

Отработка практических действий спланирована при проведении учений и тренировок различного масштаба, в ходе некоторых из них предусмотрено осуществить призыв военнообязанных, общее количество которых не превысит 1000 человек.

Выполнять учебно-боевые задачи подразделения будут на нескольких полигонах и участках местности.

Одной из особенностей комплексной проверки будет апробация формирования отрядов народного ополчения и выполнение ими учебно-боевых задач в интересах поддержания военного положения.

Кроме того, экипажи ВВС и войск ПВО во взаимодействии с экипажами ВКС РФ будут осуществлять выполнение задач по патрулированию воздушного пространства Республики Беларусь.

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