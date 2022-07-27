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Проверки на дорогах Лунинецкого района

27.07.2022
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Во время проведения уборочной кампании перед правоохранителями стоит задача по обеспечению безопасности и недопущению фактов хищений и бесхозяйственности.

В этих целях сотрудники ГАИ Лунинецкого РОВД проверяют готовность техники к полевым работам, контролируют своевременность прохождения гостехосмотра, проверяют комплектность техники узлами и агрегатами, влияющими на безопасную эксплуатацию на дорогах общего пользования. Кроме того, контролируется исправность внешних световых приборов, предусмотренных конструкцией прицепных агрегатов, навесного оборудования.

Под пристальным вниманием правоохранителей также работники, принимающие участие в уборке урожая. Прежде чем отправиться в поле, каждый из них обязательно проходит медицинский осмотр и освидетельствование, проведение которого также проверяют сотрудники милиции. Кроме этого, осматриваются комбайны, проверяется наличие огнетушителей, уровень топлива.

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