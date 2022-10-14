Проводятся общественные обсуждения по вопросу изменения границ Лунинца

Лунинецкий районный исполнительный комитет на основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. №154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» и Положения о порядке учета мнения граждан и местных Советов депутатов при решении вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2012 г. №623, проводит выяснение мнения граждан по вопросу изменения границ города Лунинец, Дворецкого и Лунинского сельсоветов Лунинецкого района Брестской области:

включив в черту города Лунинец земельный участок площадью 0,01 га с исключением его из состава Дворецкого сельсовета Лунинецкого района (район ул. Лаховская);

включив в черту города Лунинец земельный участок площадью 77,11 га из земель запаса Лунинецкого района с исключением его из состава Дворецкого сельсовета Лунинецкого района (район ул. Чапаева);

включив в черту города Лунинец земельный участок площадью 0,15 га с исключением его из состава Лунинского сельсовета Лунинецкого района (район дома №21 по ул. Бохоново);

включив в черту города Лунинец земельный участок площадью 9,93 га с исключением его из состава Лунинского сельсовета Лунинецкого района (район ул. Бохоново);

включив в черту города Лунинец земельный участок площадью 0,54 га с исключением его из состава Лунинского сельсовета Лунинецкого района (район ул. Лаховская);

включив в черту города Лунинец земельный участок площадью 0,59 га с исключением его из состава Лунинского сельсовета Лунинецкого района (район ул. Мелиоративная);

включив в черту города Лунинец земельные участки общей площадью 0,52 га с исключением их из состава Лунинского сельсовета Лунинецкого района (район ул. Пнище);

включив в черту города Лунинец земельный участок площадью 4,67 га с исключением его из состава Лунинского сельсовета Лунинецкого района (район ул. Трошина);

включив в черту города Лунинец земельный участок площадью 2,72 га с исключением его из состава Лунинского сельсовета Лунинецкого района (урочище Селибки);

исключив из черты города Лунинец земельные участки общей площадью 8,99 га с включением их в состав Лунинского сельсовета Лунинецкого района (садоводческое товарищество «Журавинка-депо»);

исключив из черты города Лунинец земельные участки общей площадью 0,90 га с включением их в состав Лунинского сельсовета Лунинецкого района (садоводческое товарищество «Черемушка-авиа»).

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. №154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» граждане вправе высказывать мнения по вопросам административно-территориального устройства и осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

Мнения граждан по вопросам изменения границ города Лунинец, Дворецкого и Лунинского сельсоветов Лунинецкого района Брестской области принимаются в течение одного месяца с даты опубликования данного извещения в районной газете «Лунинецкие новости» и его размещения на официальном Интернет-сайте Лунинецкого райисполкома:

в письменной форме по адресу: 225644, Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 1, Лунинецкий районный исполнительный комитет;

в электронной форме на e-mail: luninetsrik@brest.by, zem-lun@brest.by.

Мнения граждан, направленные с нарушением формы и сроков, рассмотрению не подлежат.