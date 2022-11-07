«Прямая линия» госконтроля по выполнению социальных стандартов, целевому и эффективному использованию бюджетных средств в Лунинецком районе

Комитетом государственного контроля Брестской области с 8 по 11 ноября 2022 года с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 будет проведена «прямая тематическая телефонная линия» по вопросам полноты внедрения и выполнения социальных стандартов по обслуживанию населения, целевому и эффективному использованию бюджетных средств и государственного имущества в Лунинецком районе.

Во время «прямой тематической телефонной линии» вы можете сообщить о фактах нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, нарушений при распоряжении государственным имуществом, необеспечения надлежащего уровня социальных стандартов. Специалисты КГК внимательно изучат каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «прямую тематическую телефонную линию» и задать свой вопрос можно по тел. 5-51-41