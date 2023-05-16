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“Горячая линия” по вопросам итоговой аттестации в Брестской области

16.05.2023
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В целях оказания помощи обучающимся, их законным представителям и иным заинтересованным лицам в получении информации об организации итоговой аттестации по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования в главном управлении по образованию Брестского облисполкома с 12 мая по 21 мая 2023 года организована работа «горячей линии».

Режим работы в будние дни, в дни проведения централизованного экзамена (14 мая и 21 мая 2023 года) – с 9.00 до 13.00.

Телефоны: 8 0162 26 97 93 (пн-пт), 8 0162 35 50 90 (14 и 21 мая), 8 029 724 52 39

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