Прямая линия

18 августа “прямую телефонную линию” и прием граждан проводит Григорий Протосовицкий

18 августа с 13.00 до 15.30 часов в здании филиала ОАО «Берестейский пекарь» Лунинецкий хлебозавод (г. Лунинец, ул. Октябрьская, 20) встречу с трудовым коллективом, «прямую телефонную линию», а также личный прием граждан и представителей юридических лиц проводит член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Григорий Васильевич Протосовицкий.

Вопросы можно задать по телефону 8-(016-47)-3-49-45.

Предварительная запись на прием осуществляется с 8.00 до 12.00 по телефону 8-(016-47)-2-30-38.

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