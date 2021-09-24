Прямая линия

25 сентября “прямую телефонную линию” проводит Александр Савина

25 сентября с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит первый заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Иванович Савина.

Задать вопросы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, обеспечению населения продовольствием, фермерству, лесному хозяйству, земельным ресурсам и геодезии, охране окружающей среды можно по телефону 8-(01647)-31370.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of 18 сентября «прямую телефонную линию» проводит Анатолий Захаркевич

18 сентября «прямую телефонную линию» проводит Анатолий Захаркевич

Photo of 11 сентября “прямую телефонную линию” проводит Владимир Ковалевич

11 сентября “прямую телефонную линию” проводит Владимир Ковалевич

Photo of 4 сентября «прямую телефонную линию» проводит Руслан Хомич

4 сентября «прямую телефонную линию» проводит Руслан Хомич

Photo of 28 августа “прямую телефонную линию” проводит Александр Громыко

28 августа “прямую телефонную линию” проводит Александр Громыко

Photo of 21 августа “прямую телефонную линию” проводит Александр Пачко

21 августа “прямую телефонную линию” проводит Александр Пачко

Photo of 19 августа “прямую линию” проводит Александр Шкут

19 августа “прямую линию” проводит Александр Шкут

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть