Прямая линия

КГК проведет “прямую линию” по вопросу роста цен на лекарственные средства

Комитетом государственного контроля Брестской области в период с 03 по 05 и с 09 по 12 марта с 9 до 13 и с 14 до 18 будет проведена тематическая «прямая телефонная линия» по вопросу роста цен на отечественные и импортные лекарственные средства в аптечных сетях всех форм собственности.
 
Во время «прямой линии» можно сообщить сведения о возможном необоснованном изменении цен на лекарственные средства в аптечных сетях Брестской области. Специалисты КГК внимательно изучат каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку в рамках компетенции контрольного ведомства.
 
Обратиться на тематическую «прямую телефонную линию» и задать свой вопрос можно по тел.: 8 (0162) 21 18 76, 8 (0162) 21 18 69.
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