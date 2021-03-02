КГК проведет “прямую линию” по вопросу роста цен на лекарственные средства

Комитетом государственного контроля Брестской области в период с 03 по 05 и с 09 по 12 марта с 9 до 13 и с 14 до 18 будет проведена тематическая «прямая телефонная линия» по вопросу роста цен на отечественные и импортные лекарственные средства в аптечных сетях всех форм собственности.

Во время «прямой линии» можно сообщить сведения о возможном необоснованном изменении цен на лекарственные средства в аптечных сетях Брестской области. Специалисты КГК внимательно изучат каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на тематическую «прямую телефонную линию» и задать свой вопрос можно по тел.: 8 (0162) 21 18 76, 8 (0162) 21 18 69.