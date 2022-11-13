«Прямая телефонная линия» представителя Госстандарта

17 ноября с 10.00 до 11.00 часов «прямую телефонную линию» с жителями и субъектами предпринимательской деятельности г.Лунинца по вопросам соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза, технических нормативных правовых актов, а также законодательства республики Беларусь в сфере технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия проводит заместитель начальника Брестской областной инспекции Госстандарта Щербаков Сергей Николаевич

Вопросы можно задать по телефону (80162) 523-499.