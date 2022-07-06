«Прямая телефонная линия» с первым заместителем руководителя Брестской области

9 июля 2022 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Зайчуком Валентином Михайловичем по вопросам: порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, охраны окружающей среды и природных ресурсов и др. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162 21 31 21