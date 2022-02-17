Новости районаОбщество

“Прямая телефонная линия” управляющего делами Лунинецкого районного исполнительного комитета

17.02.2022
55

19 февраля с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит управляющий делами Лунинецкого районного исполнительного комитета Громыко Александр Николаевич по вопросам работы с обращениями граждан, поступающими в райисполком, делопроизводства и контроля за исполнением документов, совершенствование форм и методов деятельности аппарата и регламента райисполкома.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Встреча с трудовым коллективом  Синкевичской участковой больницы (Лунинецкий район)

Встреча с трудовым коллективом  Синкевичской участковой больницы (Лунинецкий район)

17.02.2022
Photo of Синоптики предупреждают: 18-19 февраля сохранится сильный ветер

Синоптики предупреждают: 18-19 февраля сохранится сильный ветер

17.02.2022
Photo of Встреча трудового коллектива СШ №2 райцентра с руководителем Лунинецкого района

Встреча трудового коллектива СШ №2 райцентра с руководителем Лунинецкого района

17.02.2022
Photo of Стала известна дата и время финальной игры “афганского” турнира по мини-футболу

Стала известна дата и время финальной игры “афганского” турнира по мини-футболу

17.02.2022
Photo of МАКЕЙ: Цель уже даже не маскируется/ Об отношении Запада к Беларуси (видео)

МАКЕЙ: Цель уже даже не маскируется/ Об отношении Запада к Беларуси (видео)

17.02.2022
Photo of Западная истерия вокруг несостоявшегося “вторжения” на Украину (видео)

Западная истерия вокруг несостоявшегося “вторжения” на Украину (видео)

17.02.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть