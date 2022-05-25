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Прямое влияние санкций затронуло около 20% белорусской экономики

25.05.2022
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Прямое влияние санкций затронуло около 20% белорусской экономики. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, 

«Прямое влияние санкций затронуло порядка 20% белорусской экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть», — сказал Николай Снопков. ВВП Беларуси в связи с санкциями в январе — апреле снизился на 2,1%.

Первый вице-премьер отметил, что негативное влияние недружественных действий на экономику нарастает. «С июня премиальный европейский рынок будет закрыт для древесины, черных металлов и изделий из них, цемента, шин, а это порядка $1,8 млрд экспортной выручки. В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в $14 млрд потерь экспортной выручки до конца года, или около 30% снижения экспорта», — обратил внимание он.

Основных каналов влияния санкций три, констатировал Николай Снопков. Первый — на движение товара, прямые торговые ограничения на поставку отдельных видов продукции, логистические и финансовые рестрикции, которые сужают экспорт даже несанкционных товаров. Второй — запрет импорта из недружественных стран, в том числе технологий и оборудования. Тем самым в среднесрочной перспективе стремятся затормозить развитие Беларуси на основе современных технологий. Третий — отключение от SWIFT ряда крупных банков, запрет операций с Национальным банком, ограничение доступа на финансовые рынки.

«Неслучайно основной удар приходится на промышленные отрасли и валообразующие предприятия. Через промышленность санкции влияют на сопутствующие секторы, особенно на оптовую торговлю и грузоперевозки. В строительстве санкции повлияли косвенно — через недостаток финансовых ресурсов за счет закрытия внешнего финансирования и сужение внутренних источников. Кроме оптовой торговли и транспорта в сфере услуг наиболее пострадали банковский сектор и все сферы, связанные с туризмом», — отметил первый вице-премьер.

belta.by

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