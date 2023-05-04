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«Прямые линии» проведут представители вертикали власти в Бресте и Лунинце

04.05.2023
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6 мая 2023 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского облисполкома Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др.

Телефон для связи – (80162) 269926.

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6 мая с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Захаркевич Анатолий Михайлович по вопросам работы сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры, спорта и туризма.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

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