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«Прямые телефонные линии» представителей вертикали власти в Бресте и Лунинце

25.11.2022
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26 ноября 2022 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Зайчуком Валентином Михайловичем по вопросам: порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции,  охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162  26 99 26

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26 ноября с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит первый заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Грицкевич Иван Иванович по вопросам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения населения продовольствием, фермерства, лесного хозяйства, земельных ресурсов и геодезии, охраны окружающей среды.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

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