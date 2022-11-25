«Прямые телефонные линии» представителей вертикали власти в Бресте и Лунинце

26 ноября 2022 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Зайчуком Валентином Михайловичем по вопросам: порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162 26 99 26

______________________________________

26 ноября с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит первый заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Грицкевич Иван Иванович по вопросам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения населения продовольствием, фермерства, лесного хозяйства, земельных ресурсов и геодезии, охраны окружающей среды.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.