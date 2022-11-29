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«Прямые телефонные линии» представителей вертикали власти в Бресте и Лунинце

29.11.2022
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3 декабря 2022 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Борисюком Геннадием Иосифовичем

по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и др.).

Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162 26 99 26.

3 декабря 2022 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Анатолием Михайловичем Захаркевичем

Волнующие вопросы можно задать по телефону в Лунинце — 8 01647 3 13 70

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