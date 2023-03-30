«Прямые телефонные линии» представителей вертикали власти в Бресте и Лунинце

1 апреля 2023 года с 9.00 до 12.00 часов состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Ольшевским Вадимом Ивановичем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи.

Волнующие вопросы, а также предложения можно обсудить по телефону в городе Бресте – 8 0162 26 99 26

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1 апреля с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Захаркевич Анатолий Михайлович по вопросам работы сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры, спорта и туризма.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.