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«Прямые телефонные линии» представителей вертикали власти в Бресте и Лунинце состоятся 15 апреля

13.04.2023
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15 апреля 2023 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Зайчуком Валентином Михайловичем по вопросам: порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции,  охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Имеющиеся  вопросы, а также предложения можно будет  обсудить по телефону в городе Бресте – 8 0162  26 99 26

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15 апреля с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит управляющий делами Лунинецкого районного исполнительного комитета Громыко Александр Николаевич по вопросам работы с обращениями граждан, поступающими в райисполком, делопроизводства и контроля за исполнением документов, совершенствование форм и методов деятельности аппарата и регламента райисполкома.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

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