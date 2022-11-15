«Прямые телефонные линии» представителей вертикали власти в Бресте и Лунинце

19 ноября 2022 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского облисполкома Дмитрием Городецким

Актуальные темы: оказание услуг населению, бытовое обслуживание, торговля, придорожный сервис (в части торговли и общественного питания), защита прав потребителей, работа организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, развитие науки и инновационной деятельности, интеллектуальная собственность и др. волнующие вопросы.

Вопросы по телефону в городе Бресте – 8 0162 26 99 26

_______________________________________

19 ноября с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Ковалевич Владимир Михайлович по вопросам работы социально-экономического развития района, работы предприятий и организаций промышленности, транспорта (железнодорожного, автомобильного и речного), торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.