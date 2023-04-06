«Прямые телефонные линии» проведут представители вертикали власти в Бресте и Лунинце

8 апреля 2023 года с 9.00 до 12.00 часов состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского облисполкома Вадимом Кравчуком. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162 26 99 26.

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8 апреля с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Черненко Сергей Вячеславович по вопросам работы строительного комплекса и дорожного хозяйства района, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и связи.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

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