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«Прямые телефонные линии» вертикали власти в Бресте и Лунинце

03.11.2022
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5 ноября 2022 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Борисюком Геннадием Иосифовичем по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и др.). Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте –  8 0162  26 99 26

5 ноября с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Захаркевич Анатолий Михайлович по вопросам работы сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры, спорта и туризма.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

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