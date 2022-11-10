«Прямые телефонные линии» вертикали власти в Бресте и Лунинце

12 ноября 2022 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателем Брестского областного Совета депутатов Наркевичем Юрием Иосифовичем. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – (8 0162) 26 99 26)

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12 ноября с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит управляющий делами Лунинецкого районного исполнительного комитета Громыко Александр Николаевич по вопросам работы с обращениями граждан, поступающими в райисполком, делопроизводства и контроля за исполнением документов, совершенствование форм и методов деятельности аппарата и регламента райисполкома.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

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14 ноября с 09.00 до 11.00 часов «прямую телефонную линию», а также с 11.00 до 12.00 часов в здании районного исполнительного комитета (каб. 312) личный прием граждан и представителей юридических лиц проводит депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Насеня Анатолий Васильевич.