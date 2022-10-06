«Прямые телефонные линии» вертикали власти в Бресте и Лунинце

8 октября 2022 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Борисюком Геннадием Иосифовичем по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и др.). Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162 26 99 26

8 октября с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит управляющий делами Лунинецкого районного исполнительного комитета Громыко Александр Николаевич по вопросам работы с обращениями граждан, поступающими в райисполком, делопроизводства и контроля за исполнением документов, совершенствование форм и методов деятельности аппарата и регламента райисполкома.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.