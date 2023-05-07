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«Прымакі», «Васильки» и солисты. Железнодорожники организовали концерт

07.05.2023
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В преддверии Дня Победы творческим коллективом Дома культуры железнодорожников Лунинца совместно с ППО Лунинецкого железнодорожного узла был организован концерт «Победный марш», сообщает Барановичское отделение БелЖД

В программе принимали участие: танцевальный коллектив «Васильки», народный ансамбль народной песни и музыки «Прымакі», сольные исполнители Андрей Конопацкий, Светлана Кузюбердина, Наталья Берёзка и ведущая Варвара Кузюбердина.

Видео с концерта в TikTok

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