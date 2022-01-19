Путило подставляет своих польских кураторов. К чему это приведет? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Казахстан и пропольские экстремисты-пропогандисты – что поимеет Польша, если вовремя не закроет рот Путиле? Речь не только о репутации, но и о торговле со всей Европой и полном польском бюджете.

Мало того, что из него же приходится содержать непутевого и его команду, так еще в открытую и подставляет своих же, как он сказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю – разжигая огонь войны в Казахстане, участвуя в радикализации протестов, выкладывая методички по тому, как стрелять, как бросать гранаты, как выслеживать силовиков. И все это конечно от имени Польши.

-Чем Казахстан насолил “Речи Посполитой”?

-Почему польский посол в Нурсултане открещивается от телеграмм-канала, который на попечении Моровецкого и польских спецслужб?

-Зачем канал Степки переобулся сначала в российскую повестку, а затем в казахстанскую?