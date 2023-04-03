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Пьяный бесправник «гойсал» на тракторе в Столинском районе

03.04.2023
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Фото носит иллюстративный характер

Сотрудники Госавтоинспекции в Столинском районе задержали пьяного бесправника на тракторе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 1 апреля вблизи деревни Деревная. Экипаж ГАИ подал сигнал об остановке водителю трактора, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться. Вскоре правоохранители остановили трактор. За рулем оказался 42-летний местный житель. Мужчина был пьян (по результатам медосвидетельствования — 2,5 промилле алкоголя). Водительского удостоверения у него не оказалось.

На водителя составлено 8 административных материалов. Он помещен в ИВС, трактор отправлен на штафстоянку.

В Госавтоинспекции напоминают: за вождение в нетрезвом виде применяется штраф в размере до 200 базовых величин с лишением права управления до пяти лет. За повторное в течение года аналогичное нарушение грозит уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства. В отношении бесправников предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность — вплоть до двух лет ограничения свободы.

Фото носит иллюстративный характер

belta.by

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