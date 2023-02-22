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Пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья по дому односельчанина

22.02.2023
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В Ивацевичском районе 29-летний мужчина из охотничьего ружья стрелял по дому односельчанина, сообщает УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то повредил в его доме окно, наличник двери и деревянную стену. Сотрудникам уголовного розыска Ивацевичского РОВД потребовалось меньше суток, чтобы выйти на след подозреваемого и задержать его.

Как оказалось, 29-летний мужчина пришел в гости к своему 37-летнему знакомому. Они выпивали. В какой-то момент хозяин дома похвастался, что у него есть охотничье ружье, доставшееся ему от покойного родственника. Взяв с собой оружие, приятели вышли на улицу. Там фигурант выстрелил в сторону ближайшего дома, после этого товарищи распрощались.

Правоохранителям свой поступок сельчанин объяснить не смог. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

К слову, дома у 37-летнего мужчины сотрудники милиции обнаружили еще одно незарегистрированное ружье и боеприпасы к нему. При этом у владельца нет разрешения на хранение оружия и на право охоты.

belta.by

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