Пьяный пешеход – потенциальная опасность

15 октября около двух часов ночи на автодороге Н-219 «Пинск-Оснежицы» Пинского района, по предварительной информации, 28-летний пинчанин за рулем автомобиля «Киа Кларус» совершил наезд на необозначенного световозвращающими элементами человека, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении. В результате 47-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.

Аварийную ситуацию на дороге, часто приводящую к ДТП, нередко создают пешеходы, велосипедисты, которые игнорируют Правила дорожного движения – находятся в нетрезвом состоянии. Уязвимые участники, которые употребили алкоголь, подвергаются высокому риску попадания в аварии со смертельным исходом.

Исследования, проведенные по всему миру, показали, что жертвами являются преимущественно мужчины, и происшествия обычно происходят в темное время суток. ДТП, связанные с употреблением алкоголя, напрямую сопряжены с асоциальными личностями, которые активизируются в ночное время суток. Присутствие алкоголя в организме снижает способность пешеходов безопасно передвигаться по дорогам, их реакции замедляются.

– С уменьшением светового дня количество ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения резко увеличивается. Так, с начала текущего года на территории Брестской области произошло 82 ДТП с участием пешеходов, в которых 20 человек погибли и 64 травмированы. При этом 16 находились в состоянии опьянения. По вине самих пешеходов произошло 39 ДТП, где 16 человек погибли и 24 получили травмы различной степени тяжести. В 16 случаях пешеходы находились в нетрезвом состоянии, – отметил начальник УГАИ МОБ УВД полковник милиции Валерий Олещеня.

В осенний период времени сотрудники Госавтоинспекции активизируют работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения.

Если вы стали очевидцем нахождения на проезжей части необозначенных световозвращающими элементами, а также нетрезвых пешеходов или велосипедистов – сообщите о данных фактах по телефону 102.

По информации ГАиП ГАИ УВД.