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Пьяный житель Ганцевичского района угнал легковушку и попал в ДТП

07.09.2022
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Пьяный житель Ганцевичского района угнал легковой автомобиль и попал на нем в аварию, сообщает УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился 29-летний житель Ганцевичей. Он рассказал, что с его двора кто-то угнал машину. Пропажу владелец заметил только утром. Сначала он сам пытался найти автомобиль, но безуспешно.

«Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность причастного к инциденту и местонахождение автомобиля. Злоумышленником оказался неработающий 20-летний житель района, который незаконно завладел транспортным средством и совершил на нем ДТП. Установлено, что на момент совершения преступления он был пьян», — рассказали в УВД.

К слову, угнать машину злоумышленник смог из-за беспечности владельца, который оставил ключи в замке зажигания.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. По его словам, машину он взял просто покататься.

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