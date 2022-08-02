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Пять подворий представят Брестчину на фестивале «Зов Полесья»

02.08.2022
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Пять тематических подворий представят Брестскую область на VII Международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья», который пройдет 20 августа в агрогородке Лясковичи Петриковского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Брестского облисполкома.

В этом году помимо традиционных Лунинецкого, Пинского и Столинского районов культуру и быт регионов Припятского Полесья на фестивале впервые представят Ивановский район и Пинск. Согласно концепции феста, все должно быть объединено тематикой полесского кирмаша, но при этом на каждом подворье будет своя изюминка.

Столицу Полесья — город Пинск — гостям будут презентовать в виде старинной рыночной площади с ее торговыми лавками, ремесленниками, корчмой, цирюльней. Изюминкой пинской ярмарки станет воспроизведение знаменитого лодочного базара, куда крестьяне из окрестных деревень доставляли на лодках свою продукцию — различную домашнюю живность, рыбу, зерно, сукно, сено.

Еще один дебютант — Ивановский район — организует две площадки. На тематическом подворье «Без сала і каўбасы не пацягнеш касы» будут представлены отличительные особенности традиционной культуры этого уголка Брестчины. Интерактивная площадка «Партизанский край» станет новшеством нынешнего фестиваля. Она будет разбита на три локации: «Штаб главнокомандующего», «Лесная школа» и «Партизанский привал».

В стилистике старинной гончарной ярмарки будет оформлено подворье Столинского района «Гліну не мяць — гаршкоў не бачыць». Оно будет состоять из нескольких зон: импровизированной мастерской, хаты и лавки гончара. Посетители смогут познакомиться с древними традициями гончарного искусства, предметами быта, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению глиняных изделий, попробовать традиционные блюда белорусской и полесской кухни, приготовленные в глиняной посуде.

Пинский район представит подворье под названием «Агурочкі з дубовай бочкі», состоящее из нескольких тематических локаций. Также будут оформлены фотозоны, пройдут мастер-классы по изготовлению солений, росписи по стеклянным банкам. Подворье Лунинецкого района «Не лыкам шыты» будет привлекать пятью торговыми рядами — с одеждой национальных костюмов, головными уборами и традиционной обувью полешуков, а также сувенирами и местными дарами природы. Здесь же можно будет научиться лаптеплетению.

Работа тематических подворий будет сопровождаться выставками изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классами по народным промыслам и ремеслам, выступлениями любительских коллективов художественного творчества. Всего от Брестской области в фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» примут участие свыше 260 человек.

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