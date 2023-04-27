ОбществоПроисшествия

Пять пожаров произошло в Брестской области: два человека спасены, один — погиб

27.04.2023
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За прошедшие сутки в Брестской области зарегистрировано 5 пожаров, сообщает областное УМЧС

26.04.2023 в 09-46 поступило сообщение о загорании гаража в ГСК по ул. Степной в г. Пинске. В результате пожара огнем повреждено перекрытие гаража. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

26.04.2023 в 10-04 поступило сообщение о произошедшем пожаре в жилом доме в
д. Збироги Брестского района. В результате пожара огнем повреждена стена и перекрытие в жилом доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

26.04.2023 в 16-39 поступило сообщение о загорании нежилого дома
по ул. Первомайской в г. Ляховичи. В результате пожара огнем повреждена стена и кровля нежилого дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

27.04.2023 в 03-56 поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Лосичи Пинского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в доме, в огне погиб хозяин дома, 1962 г.р. Причина пожара устанавливается.

27.04.2023 в 05-28 поступило сообщение о загорании двухэтажного жилого дома по пер. 3-ему Славянскому в г. Барановичи. Работниками МЧС со 2-го этажа спасены гр-ка 1971 г.р. и ее внук 2010 г.р., госпитализированы в УЗ. В результате пожара огнем уничтожена кровля, закопчены стены, потолок на 2-м этаже. Причина пожара устанавливается.

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