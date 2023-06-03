Пять с половиной тысяч призов, яркие эмоции и впечатления: в Барановичах завершился фестиваль “Вытокі”

Фестиваль “Вытокі” продолжает свое путешествие по стране. Эстафету в третьем сезоне проекта Национального Олимпийского комитета принял у Жлобина один из самых крупных районных центров Беларуси. Как подметил на церемонии торжественного открытия этого спортивно-культурного проекта Президент НОК Виктор Лукашенко, фестивальный локомотив прибыл в город, куда ведут все железные дороги, – в Барановичи. И райцентр на два дня погрузился в праздник с множеством активностей, незабываемыми эмоциями и впечатлениями. Корреспонденты БЕЛТА прошлись по художественным и спортивным площадкам фестиваля, пообщались с его участниками и гостями.

Если 2 июня программа фестиваля была больше деловой (пресс-тур для журналистов, семинары для специалистов спортивной отрасли), то второй фестивальный день вобрал в себя всю палитру масштабного семейного праздника. Его центром стала площадь Ленина, которая превратилась в одну большую спортивную площадку.

Сразу после церемонии открытия, во время которой президент НОК по традиции вручил городу сертификат на Br100 тыс. на развитие физкультуры и спорта, здесь прошла одна из самых ожидаемых активностей фестиваля – олимпийский квест. В различных секторах было представлено 15 видов спорта. Каждый желающий в возрасте до 14 лет получил возможность принять участие в спортивных конкурсах, выполнить задания и выиграть ценные призы в виде беспроводных наушников. Всего, по словам организаторов, их было роздано без малого 5,5 тыс.

Интересуемся у ребят впечатлением от праздника. “Нам все здесь понравилось. Почти во всех конкурсах поучаствовали и выиграли наушники”, – поделились подростки. Они, как выяснилось, из Люсинской средней школы имени Якуба Коласа Ганцевичского района, приехали сюда с группой учащихся. “Приехали 14 человек из нашей школы. Все спортсмены: кто легкой атлетикой занимается, кто – биатлоном, лыжами, – представил свою команду учитель физкультуры Владимир Железный. – Этот фестиваль – то, что надо для детей, это такая память. Очень важное и значимое мероприятие”.

Жительница Барановичей Елизавета с дочкой Соней тоже не скрывали эмоций. “Впечатлений очень много. Началось с того, что дочка участвовала в олимпийском забеге и получила медаль. Потом мы пошли на территорию дворовых игр. Я вспомнила свое детство, когда мы играли во все эти игры. Просто окунулась в воспоминания. А потом мы пошли проходить квесты. Были везде, и в итоге получили наушники. Ребенок был счастлив, доволен. Вообще популяризация спорта сейчас у нас на высоком уровне. И это правильно, потому что у детей сейчас низкая двигательная активность. И вот такая мотивации к занятиям физической культуры – на самом деле очень здорово”.

Примечательно, что на “Вытоках” в Барановичах было много титулованных спортсменов. “Каждая локация эксклюзивна. Хочу сказать, что в Барановичах очень уютно, комфортно, локации расположены очень грамотно: людям удобно ходить смотреть, участвовать, – поделился мнением председатель федерации хоккея, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович. – Сверхзадача у нас в одном: мы делаем акцент на молодежь, на детей, детский спорт. Под брендом “Вытокі” все федерации имеют возможность представить свой вид спорта в определенном регионе. И мы видим по прошлому году: где побывали “Вытокі” – там отмечается большая активность начальных групп подготовки”.

Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Анастасия Прокопенко представляла с коллегами современное пятиборье. “Дети были очень довольны, что к ним приехали чемпионы мира, призеры Олимпийских игр. Подходили за автографами. Очень приятно. Хотим познакомить ребят с нашим видом спорта, чтобы они понимали, что такое современное пятиборье, знали нас в лицо. И вообще – что можно расти, наслаждаясь жизнью, не сидеть у компьютеров, а участвовать в этом празднике, общаться с друзьями, знакомиться с новыми людьми. Это дорогого стоит”, – сказала спортсменка.

Неподалеку разместился сектор гиревиков. На локации – 50 снарядов по 4 кг. “Я думаю, за четыре часа беспрерывной работы у нас прошло порядка двух тысяч человек”, – поделился мастер спорта международного класса, многократный чемпион мира и Европы Евгений Назаревич. С национальным проектом “Гири без границ” он третий год участвует в “Вытоках”. “Это замечательное действо. Мы привлекаем детей к занятию спортом, приобщаем к нашей национальной белорусской культуре и заряжаем всех бодрым настроением. Мы рассказываем ребятам, что занятия с гирей – это не только специальные соревновательные упражнения, но и те, которые помогают развить мускулатуру с самого раннего возраста”, – отметил атлет.

Не менее насыщенной была и культурная часть “Вытокаў”: спектакль от столичных артистов, показ спортивной ленты в кинотеатре под открытым небом, новый конкурс песенного текста “Вершы пра галоўнае”. На второй фестивальный день состоялась презентация коллекций одежды белорусских предприятий, дизайнеров и предпринимателей “Роднае-моднае”. В вокальном конкурсе на главной сценической площадке выступили лучшие молодые исполнители. Лауреаты получили дипломы и призы, а также возможность принять участие в мастер-классах ведущих наставников страны.

Впервые “Вытокі” состоялись в 2021 году. По данным организаторов, в фестивале за два года приняли участие более 206 тыс. человек. Проект развивается, появляются новые конкурсы и локации. “Новшества есть как в культурной, так и спортивной части. Это и новый интеллектуально-образовательный проект “Вытокi. Quiz”, и новая локация “Игры нашего двора”. В культурной части появились прекрасные мастер-классы, которые объединяют всех от мала до велика, но в общем – нацелены на подрастающее поколение. Чем и хорош этот праздник, в том числе третий сезон, – тем, что это семейный фестиваль, где каждый может найти и дело по душе, и проявить себя”, – отметила соорганизатор фестиваля, директор ООО “БелБрендАудит” Валентина Дынич.

На соседних с площадью улицах проходил фест “Капитал места”, который знакомил с гастрономическими особенностями, строем и обрядами Брестчины. Выставка-продажа “Белорусские бренды” представила продукцию белорусских предприятий и ремесленников.

“Большой интерес и ажиотаж, наплыв такой, что еле успеваем. Устаем, но очень приятно – общение, позитивные эмоции”, – отметила заместитель директора ОАО “Белтэкс” Ольга Соколова. – Больше пользуется спросом мерч “Первого”, который люди уже знают, – кепочки, футболки. Также мы знакомим покупателей с новыми коллекциями изо льна. Новые разработки – сумки, подушки – хорошо идут”.

Под занавес фестиваля в Барановичах состоялся вечерний гала-концерт с участием популярных артистов белорусской эстрады. В завершение праздника всех ожидал красочный фейерверк и дискотека. Третий сезон спортивно-культурного фестиваля “Вытокi. Крок да Алiмпу” продолжится в Слониме уже 16-17 июня

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