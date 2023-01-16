Рабочая неделя Президента: с 9 по 15 января

ТО, ЧТО НУЖНО. Какой вопрос в Союзном государстве должен быть главным

Рабочую неделю Александр Лукашенко начал со встречи с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Она состоялась 9 января во Дворце Независимости.

«Хорошо, что у нас этот год начинается с данного мероприятия. Откровенно говоря, нам надо актуализировать повестку дня Союзного государства и начать с того, чтобы подвести итоги пройденного пути, наметить планы на будущее. Для этого надо высшие органы нашего Союзного государства в очном формате уже собрать и провести соответствующее заседание. Я думаю, что можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание, и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, который пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства», — сказал Александр Лукашенко.

При этом главным вопросом в двусторонней повестке должна быть реализация отраслевых программ, подчеркнул глава государства. «Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, — и Беларуси, и России в том числе», — отметил Президент.

Дмитрий Мезенцев пришел на встречу с главой государства с рядом предложений. Президент коснулся некоторых из них. «Мне абсолютно приемлемо и нравится предложение по дебюрократизации деятельности и Постоянного комитета (прежде всего вы же чиновники), и чтобы от вас, от Посткома, шли основные посылы и импульсы к тому, чтобы вообще дебюрократизировать систему, связанную с работой органов Союзного государства», — сказал белорусский лидер.

В беседе с журналистами по итогам встречи Дмитрий Мезенцев рассказал, каким будет совместный ответ Беларуси и России на современные вызовы: «Ответом на вызовы, в том числе на санкционное давление, является совместная практика по формированию программ импортозамещения, новых производственных цепочек, нового технологического уклада. Мы хотим, чтобы программы Союзного государства (в этом году намечено 8 таких программ в сфере микроэлектроники, высоких технологий, обеспечения обороны СГ, в сфере космической деятельности) работали на реальные секторы экономики».

По словам госсекретаря, ближайшие заседания Совета Министров Союзного государства и Высшего государственного совета будут посвящены анализу пройденного пути и выработке новых задач, которые «подчеркнут глубину и масштаб интеграционного союзнического взаимодействия». В числе других тем в очередной раз будет поднят и вопрос об отмене роуминга. «Эта работа должна завершаться — было поручение президентов. Мы также предложили президентам рассмотреть вопрос о символике Союзного государства. Убежден, что те поручения, которые будут даны, позволят коллективным, общественным мнением определить тот флаг, тот гимн, которые будут соответствовать этапу отношений, который есть сегодня между Беларусью и Россией», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

СОЮЗНЫЙ ИНФОКУЛАК. Каким Лукашенко видит формат совместного медиахолдинга

На встрече с Дмитрием Мезенцевым в центре внимания была и еще одна тема, которая очень близка госсекретарю, чья профессиональная деятельность в прошлом была во многом связана с журналистикой и средствами массовой информации. «Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиахолдинга. Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются). Я еще раз напоминаю: наше общее решение, президентов России и Беларуси, — создать хороший, добротный, мощный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что того требует само время. «К кому мы тут сегодня пристегнемся? К кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба — идти вдвоем и чтобы к нам кто-то пристегивался. Поэтому я думаю, что этот медиахолдинг в этом году, желательно в первой половине года, должен заработать», — поставил задачу глава государства.

Он подчеркнул, что администрации президентов Беларуси и России должны проработать этот вопрос совместно с Постоянным комитетом Союзного государства. «Дмитрий Федорович один не сдвинет эту глыбу. Но его активность, опыт и знания в этой сфере очень серьезно нам должны помочь. По крайней мере, вы знаете, как выстроить работу холдинга, и это очень важно. Знаем ваши некоторые такие предложения. Они в Беларуси абсолютно нормально воспринимаются. Единственное, Сергей Федорович, комплекс этот, медиахолдинг, должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время. Это движение должно быть продолжено», — обратился Александр Лукашенко к присутствовавшему на встрече министру иностранных дел Сергею Алейнику.

НЕ ПРОСТО «БАБАХНУЛИ». Что искрило в белорусско-российской повестке и как реализуются 28 союзных программ

Развитие белорусско-российских отношений и в частности ход реализации 28 союзных отраслевых программ обсуждались и в четверг, 12 января, на большом совещании у Президента. Соответствующие программы были приняты немногим более года назад на заседании Высшего госсовета Союзного государства. «Мы тогда договаривались, что их реализация позволит существенно продвинуться вперед на пути обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования двух стран. Это основа, на которой мы строим отношения с братской Россией, — равные условия для людей и предприятий. Именно поэтому мы пошли на комплексные решения многих вопросов сотрудничества с Российской Федерацией», — пояснил глава государства. По его словам, это прежде всего касается интеграции в экономической сфере, создания условий для кооперации предприятий обеих стран.

В программах и ведомственных планах содержится около тысячи мероприятий по их реализации, установлены конкретные сроки и ответственные лица, напомнил Президент. «Около 70% таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас мероприятий идет с отставанием от согласованных графиков, — обратил внимание белорусский лидер. — Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват, а второй — хороший. Где-то и мы недорабатываем».

Александр Лукашенко подчеркнул, что проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества. «Но, несмотря на выполнение большинства мероприятий, заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не ощутила, — продолжил он. — Выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов потребовало вынесения вопроса на высший уровень. В ходе декабрьских переговоров с Президентом России необходимые развязки были найдены (как минимум на три года). Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах».

Что касается таких важных направлений, как гармонизация налогового законодательства, координация налогового и таможенного контроля на границах Союзного государства, то Президент подчеркнул: все должно быть прозрачно. «Россияне здесь абсолютно не против, чтобы белорусские представители в любую точку приехали и посмотрели, чем дышит граница. Прослеживаемость, контроль за движением товаров — согласитесь, это важное направление в любом государстве», — сказал он.

Говоря о перспективе, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь продолжит углублять экономическую интеграцию с Россией, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего. Притом в полном объеме. «Не выполнили хоть один пункт — ни о каком новом пакете интеграционных документов (речи. — Прим. БЕЛТА) быть не может. Об этом мы твердо условились с Президентом Российской Федерации на последней встрече в Санкт-Петербурге», — заявил глава государства. Президент потребовал максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ, не допуская затягивания и проволочек в принятии решений. «Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог мы допустим ошибку», — предупредил он. Александр Лукашенко призвал работать вдумчиво и обстоятельно, особенно когда страны сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада.

Президент обратил внимание, что ответственными за дальнейшую работу по реализации интеграционных программ являются правительства Беларуси и России и лично премьер-министры. «Все вопросы, которые вы выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены. Живем в нормальных условиях, — констатировал глава государства. — Даже условия для функционирования наших предприятий, компаний и для жизни людей чуть-чуть лучше, чем в прошлом году, а может даже и не чуть-чуть». В частности, это касается поставляемых из России энергоресурсов. «Что касается нашей зависимости от России по газу, нефти, нефтепродуктам и другим вещам — лучше. Если пока что-то не формализовано, в документах не отражено — вот сидит премьер, правительство, там решайте. Все вопросы на уровне глав государств решены, определены. Скажу откровенно: все, что мы просили от России, — Россия пошла навстречу», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Предупреждаю, речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет и идти не может. Просто нет необходимости (в этом. — Прим. БЕЛТА), — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались».

Президент отметил, что если стороны в перспективе увидят, что чего-то не хватает и надо принимать дополнительные решения в плане интеграции и сближения экономик государств, то соответствующие вопросы будут обсуждаться.

Глава государства особо подчеркнул, что когда утверждались 28 союзных отраслевых программ, это было не просто решение президентов двух стран. До этого момента в течение длительного времени сторонами вырабатывались соответствующие документы и подходы к ним, определялись направления для совместной работы. «Не просто мы там с Путиным собрались и «бабахнули» что-то. Нет. Должностные лица, ответственные собирались, обсуждали на Высшем госсовете. Мы утвердили эти программы. Но искрило очень, когда мы эти программы принимали», — сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в свое время были разные предложения о том, что включать в интеграционный пакет, вплоть до вопросов создания парламента и прочего. Однако в итоге Беларусь и Россия согласованно вышли именно на те 28 программ, которые в настоящее время реализуются, а все остальное было отвергнуто. Было решено, что если две стороны пока не готовы решать те или иные вопросы, то стоит оставить их в стороне. «Возникнет необходимость — будем решать. Так было сказано. А мы всегда настаивали: телегу впереди лошади не надо ставить. Это было принципиально. И остались вот эти 28 программ. Они социально-экономического характера. И где отражены вопросы безопасности. А время нас сейчас подтолкнуло таким образом, что те программы по безопасности, которые мы больше года назад утверждали, они уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли», — сказал Президент.

«То есть жизнь нас подтолкнула, и мы пошли на более тесную интеграцию. Так надо действовать. Идти от жизни. В противном случае все сломаем», — добавил белорусский лидер.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СКРЕПЫ. Почему стоит опасаться ультрамодных ценностей и трендов

Традиционное мероприятие в президентском графике — вручение премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и «Беларускi спартыўны Алiмп». Указы о присуждении этих наград были подписаны еще накануне Нового года, но торжественная церемония всегда проходит вскоре после празднования Рождества, являя собой продолжение этого самого светлого, семейного и красивого праздника. В этот раз она состоялась 10 января во Дворце Республики. «Премии, которые ежегодно вручаем в эти зимние дни, — дань исконным традициям, связывающим эпохи и поколения. Дань духовной силе белорусов — мудрых, трудолюбивых, любящих родную землю и почитающих предков», — сказал Александр Лукашенко.

«Мы всегда знали, а сегодня особенно остро осознаем, что все созданные белорусским народом материальные и нематериальные ценности — это и есть те скрепы, на которых зарождалась и развивалась национальная государственность. Они в трудах первых просветителей белорусской земли, в построенных нашими зодчими храмах, дворцах и музеях, в шедеврах музыки, живописи, поэзии и прозы, созданных нашими талантливыми соотечественниками. Они в подвигах народа-победителя, подарившего нам мир, независимость, само право жить; народа-труженика, возродившего опаленную огнем войны родную землю. Мы видим их в православии, больше тысячи лет назад объединившем славян в древнее государство, научившем милосердию, миролюбию и любви к ближнему», — заявил Президент.

Он обратил внимание, что национальные культуры и традиции нельзя подогнать под единый стандарт и мир прекрасен в своем разнообразии. И этот факт подтверждается историей белорусского государства, где больше сотни лет люди разных вероисповеданий и этнического происхождения живут в согласии, делая друг друга духовно богаче. «А где согласие и уважение — там и мир», — уверен Александр Лукашенко. «Мы также отдаем себе отчет в том, что наш пример — это реальный вызов проекту глобальной унификации под ультрамодные ценности и так называемые тренды, навязанные всему миру. Понимаем, что за этой культурной экспансией — как ее еще называют, «мягкой» — следуют совсем не мягкие, я бы даже сказал, весьма жесткие для независимых государств последствия: потеря государственности и суверенитета. Потеря себя как народа. Поэтому следует помнить, что от того, как мы бережем чистоту родного языка, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей. Если хотим, чтобы они жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных», — призвал белорусский лидер.

Звяртаючыся да лаўрэатаў прэмій, Аляксандр Лукашэнка сказаў частку сваёй прамовы і на беларускай мове. «Вашы творчыя дасягненні — гэта жыватворная крыніца, якая напаўняе скарбніцу нацыянальнай культуры. Я добра ведаю: усё, што вы робіце, — гэта не дзеля ўзнагарод ці матэрыяльнага прыбытку. Ваш прафесійны і жыццёвы шлях абраны вашым сэрцам. А таму вы, як ніхто іншы, вартыя высокага прызнання і глыбокай павагі людзей. Сваімі духоўнымі, творчымі і прафесійнымі дасягненнямі вы ствараеце будучыню нашай Беларусі. Шчыра ганаруся вамі і ад усёй душы ўдзячны за вашу працу», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка працягнуў: «З асаблівай павагай я хацеў бы сказаць некалькі слоў пра сённяшніх лаўрэатаў. Пра гэтых апантаных сваёй справай людзей, якія ўласным прыкладам усталёўваюць ідэалы міласэрнасці і дабрыні ў сучасным грамадстве, выхоўваюць патрыётамі падрастаючае пакаленне, перадаюць яму вялікую і шчырую любоў да роднай зямлі. Рэалізуючы сацыяльна значныя культурныя і адукацыйныя праекты, вы дапамагаеце зберагчы гістарычную праўду і спрадвечную спадчыну беларускага народа».

ТАНЦУЮТ ВСЕ. Кого позвали на президентский прием и что зависит от этих людей

Завершением череды публичных мероприятий на неделе стал традиционный прием от имени Президента на старый Новый год. Мероприятие состоялось 14 января.

«Дорогие друзья! Завершаются зимние праздники. Кому-то к сожалению, мне лично к счастью. Мы встретили, надо сказать, эти праздники достойно и красиво. В домашнем уюте и тепле, за праздничным столом, но главное — под мирным белорусским небом. Традиционно благодарю всех вас за труд, за вашу позицию, которая в это непростое время является надежной опорой нашему государству, — сказал Александр Лукашенко. — И, конечно, спасибо за ваши творчество и талант (в этом зале сегодня, как я понимаю, исключительно талантливые и творческие люди). Без этих дарованных вам Господом качеств новогодние и рождественские дни не были бы такими яркими и интересными. Когда страна отдыхала, вы работали. На детских утренниках, уличных площадках, в телеэфире. Поэтому сегодняшний вечер — это ваш праздник! Вы этот праздник заслужили».

На прием были приглашены журналисты, политологи, артисты, спортсмены, представители разных профессий и сфер деятельности, высшие должностные лица, руководители государственных органов и предприятий.

«Словом, люди, погруженные в политическую жизнь страны и мира. Люди, которые, скажу прямо, делают эту политику и создают этот мир. Скажу предельно конкретно: какую бы нам ни навязывали информационную или иную повестку, свою политику и уклад жизни мы, белорусы, всегда выстраивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно. Вот от всех нас, около трех сотен присутствующих здесь, зависит, какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле, — заявил глава государства. — Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Наш выбор — созидание».

«Мы целенаправленно шли от Года народного единства к Году исторической памяти, зная, что первое просто невозможно без второго и наоборот. Так же невозможен и образ будущего — доброго, светлого — без таких понятий, как мир и созидание. Именно таким мы хотим видеть 2023 год — Годом мира и созидания. И не только на своей земле», — подчеркнул Президент.

Глава государства заметил, что сегодня это понимают даже те, кто еще вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, «режима». «А сегодня они видят в таком режиме свое спасение. Процентов 90 тех. Я уже говорил об этом в храме: мы к этому готовы. В какой форме это будет, какой путь они должны пройти обратно к себе домой — вам определять», — сказал Александр Лукашенко.

«Дорогие друзья! В вас и миллионах таких, как вы, настоящих патриотах, я абсолютно сегодня уверен. Поэтому повторю то, что сказал 7 января: этот год должен быть обязательно лучше. Мы это пообещали людям», — обратил внимание белорусский лидер.

Глава государства Александр Лукашенко на приеме вручил награды журналистам и работникам культуры.

«Вы все большие молодцы! Но я знаю, что ваш творческий потенциал еще далеко не исчерпан. Время требует большей динамики от каждого из нас. И я надеюсь, что мы, уже отпраздновав по новому стилю Новый год, капитально ввязались в решение тех задач, которые мы должны решить в этом году. То есть мы начали серьезно работать. Очень на это рассчитываю, — сказал Александр Лукашенко. — И я желаю вам постоянно открывать в себе новые грани, покорять новые высоты профессии, стараться быть хотя бы на один шаг впереди того самого текущего момента, о котором мы говорим».

Президент подчеркнул, что вручает заслуженные награды с чувством большой гордости и искренней благодарности. «Мы не забыли, что есть самые-самые. И вот частичку самых-самых мы сегодня с вами отметим», — добавил глава государства.

За плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие национальной журналистики и телевидения, выдающиеся достижения в сфере театрального и музыкального искусства медали Франциска Скорины удостоены начальник отдела по освещению деятельности Президента Беларуси Белорусского телеграфного агентства Владимир Матвеев, заведующий отделом новостей культуры главной дирекции Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании Михаил Ревуцкий, редактор отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь Издательского дома «Беларусь сегодня» Евгений Кононович, солист Национального академического народного оркестра им. И.Жиновича Андрей Колосов, а также главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Анна Моторная и солист — ведущий мастер сцены этого театра Дмитрий Шабетя.

Восьми работникам СМИ объявлена Благодарность Президента за значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны.