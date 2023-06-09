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Рабочая поездка заместителя председателя Совета Республики в Лунинецкий район

09.06.2023
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В ходе рабочей поездки  9 июня в Лунинецкий район заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Бельский посетил объекты торговли и промышленности райпо.

​ На «клубничном» рынке во Дворце ознакомился с заготовительной деятельностью, в том числе и кооператоров. Положительных отзывов заслужили магазины ТПС в Броднице и Вульке 2, а также посещение гастронома «Западный», цехов хлебопечения и колбасного в Лунинце.

В рамках Единого дня информирования Валерий Иванович встретился с трудовым коллективом райпо и рассказал про экологическую​ и биологическую​ безопасность​ Республики​ Беларусь.

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