Рабочие места для молодёжи предлагали в Лунинецком районе

18 мая в здании отдела по занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома было довольно многолюдно – здесь проходила молодежная ярмарка вакансий. С целью максимального охвата молодых граждан данное мероприятие было организовано одновременно в городе Лунинце и в городе Микашевичи.

Молодежная ярмарка вакансий, которая проходила в рамках республиканской акции, направлена на содействие в трудоустройстве учащихся и выпускников учебных заведений.

Встретиться и пообщаться с ребятами выразили желание более 10 нанимателей различных сфер деятельности (образование, торговля, промышленность и сельское хозяйство), которыми было предложено 77 рабочих мест.

Заинтересованность во временном трудоустройстве проявили более 200 учащихся города и района. Ребята рассказывали о том, что их больше привлекает в будущей профессии, что они ждут от работодателей.

В ходе проведения мероприятия молодые люди смогли пройти собеседование с работодателем, получить профессиональную компетентную консультацию по содействию в трудоустройстве, а также пройти тестирование и сделать профотбор для выбора дальнейшего карьерного пути.

По информации Лунинецкого райисполкома