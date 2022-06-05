Работа по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в Лунинецком районе

Всемирный день окружающей среды учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и отмечается ежегодно 5 июня всем миром.

Указом Президента Республики Беларусь от 02.02 2000 г. №35 этот день объявлен Национальным Днем охраны окружающей среды.

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – это одна из главных государственных и актуальных на сегодняшний день во всем мире задач. Республикой Беларусь этой проблеме уделяется достаточно серьезное внимание. Для ее осуществления разработана достаточно мощная нормативно-правовая база. Все органы государственной власти принимают участие в решении природоохранных задач в соответствии с установленными законодательством полномочиями.

Реализация экологической политики, законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов в Республике Беларусь возложена на Минприроды в качестве ответственного координирующего государственного органа. В районах эта работа возложена на инспекции.

В Лунинецком районе работа по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов ведется в полном соответствии с нормативной базой и имеет поресурсный подход.

В области атмосферного воздуха качество воздуха в городах оценивается как «хорошее». Проблемным вопросом является рост количества мобильных источников, которые создают 70 % выбросов от общего количества. Инспекция природных ресурсов составляет заявки на отбор проб и направляет их межрайонной лаборатории аналитического контроля для проведения выборочных проверок и проверяет, чтобы всеми автотранспортными организациями осуществлялся ведомственный контроль. С целью уменьшения воздействия на атмосферу ежегодно увеличивается площадь озеленения. Выполнение данных мероприятий позволит максимально снизить нагрузку на атмосферный воздух от транспорта. Также проблемным является эксплуатация стационарных источников. С целью контроля за их эксплуатацией инспекцией проводятся контрольные мероприятия у всех природопользователей имеющих стационарные источники выбросов, которые подлежат контролю. Завершение данных контрольных мероприятий планируется завершить до 3 квартала 2023 года.

В области водных ресурсов качество поверхностных вод соответствует статусу «хороший» и «отличный». Однако по отдельным веществам в них отмечается превышение предельно допустимых концентраций по ряду веществ. В срок до 2025 года 6 выпусков сточных ливневых вод запланировано оборудовать локальными очистными сооружениями. Для подземных вод Лунинецкого района характерно высокое содержание железа, обусловленное природными факторами месторасположения. С целью снижения концентрации железа осуществляется строительство станций обезжелезивания.

В области обращения с отходами проблемным является низкий процент извлечения вторичных материальных ресурсов. С целью уменьшения их вредного воздействия разработана программа мер по максимальному вовлечению их в повторный оборот, недопущению захоронения вторичного сырья на полигонах. Главной проблемой в районе было наличие не закрытых 5 мини-полигонов. С целью ее решения райисполкомом принято решение №869 от 16.05.2022, которым предусмотрен вывод из эксплуатации оставшихся 5 мини-полигонов с последующей их рекультивацией. Это позволит в значительной степени уменьшить нагрузку на окружающую среду.

Лесные ресурсы района занимают площадь 144,9 тыс. га, что составляет 53 % от общей площади района, в том числе покрытых лесом 118,8 тыс. га. Лесопользование осуществляется ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз». Погодные условия последних лет способствуют развитию болезней и вредителей леса, что является проблемным вопросом в лесопользовании. За последние 8 лет лесхозом создано около 2500 га лесных культур. Данная работа будет продолжена. В лесхозе также имеется 179 га генетических резерватов дуба черешчатого (кв. 46,52 Микашевичского лесничества). Данные насаждения используются для сбора желудей дуба для посева в питомнике.

В части использования и охраны земельных и минерально-сырьевых ресурсов необходимо отметить, что район имеет равную промышленную и сельскохозяйственную направленность. Для восстановления и устойчивого использования земельных ресурсов будет проводиться рекультивация выработанных внутрихозяйственых карьеров, выполнена реконструкция и восстановление в 2022 году 1 участка мелиоративных систем на площади 370 га, а также внесено органических удобрений в целях поддержания плодородия почв сельскохозяйственных земель в объеме 550 тыс.тонн.

В целях сохранения и использования биологического разнообразия для сохранения мест произрастания и обитания, редких и находящихся под угрозой исчезновения представителей фауны и флоры инспекцией при взаимодействии с общественными организациями и иными заинтересованными будут проводиться периодические наблюдения за популяциями охраняемых видов и средой их обитания. В районе имеется одно из самых крупных мест произрастания краснокнижника — Лобелии Дортмана. В 2022-2023 годах будет планово проводится работа по контролю над численностью имеющихся и выявлению новых мест произрастания и обитания животных и растений, включенных в Красную книгу с дальнейшей их передачей землепользователям под охрану.

Работа в Лунинецком районе в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов осуществляется в соответствии с государственной политикой и задачами Миниприроды.

Мировое сообщество уже поняло, что нельзя защитить природу не меняя стиль поведения людей и общества в целом, и поэтому сегодня, актуальным является переход к устойчивому развитию, которое принято как ООН, так и Республикой Беларусь.

Все имеющиеся проблемы в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов находятся на контроле, выработаны алгоритмы по их решению, что позволит улучшить качество окружающей среды.

Начальник Лунинецкой райинспекции ПР и ООС А.В.Шкут