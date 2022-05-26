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«Работа с детьми, приём граждан и встреча с общественностью». Заместитель Министра образования Республики Беларусь в Лунинце

26.05.2022
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Заместитель Министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай 26 мая в рамках рабочей поездки в Лунинец побывал в средней школе №2 райцентра, где ознакомился с работай учреждения образования и достижениями трудового коллектива и воспитанников. Также Александр Владимирович принял участие в проведении мероприятии информационно-образовательного проекта ШАГ (Школа активного гражданина) для учащихся школы.

Затем заместитель Министра провёл приём граждан в райисполкоме и встретился с педагогической общественностью района в городском Доме культуры.

Все подробности и о том, что осталось за кадром, в ближайших выпусках газеты «Лунінецкія навіны»    

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