Работа в условиях санкций на ОАО «Спецжелезобетон» Лунинецкого района

Строительство – одна из важнейших составляющих белорусской экономики. Введенные Евросоюзом санкции породили множество прогнозов относительно того, что ждет отрасль дальше. Оценки ее перспектив, высказываемые всевозможными экспертами, до крайности разнятся: от возможной стагнации до осторожного оптимизма. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В конце концов, отрасль строительства – это инвестиции в производство и социальную сферу. Как обстоят дела на ОАО «Спецжелезобетон» – серьезном игроке на рынке стройматериалов?

– Нам ли бояться санкций? Возможно, их последствия и оказались бы катастрофическими, будь Беларусь полностью интегрирована в Европу, – говорит директор Василий Басевич. – И все же, с определенными трудностями приходится сталкиваться. Сегодня предприятие перешло на 2-сменный график работы, хотя еще первые две недели июня некоторые участки были задействованы в круглосуточном режиме. Впрочем производство загружено на 100 процентов, запас прочности есть. Возникают и проблемы…..

Подробности в газете «Лунінецкія навіны» за 17 июня