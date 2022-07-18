Общество

Работа здравоохранения в условиях санкций и подготовка врачей. Подробности совещания у Лукашенко

18.07.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание, чтобы обсудить перспективы развития системы здравоохранения и вопрос постдипломной профессиональной подготовки врачей-специалистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Особый акцент глава государства сделал на состоянии дел в здравоохранении в условиях санкционного давления: «Как бы мы тут ни говорили, страна подвергнута жесточайшим санкциям. Наверное, ни одно государство в мире, учитывая наши возможности, размеры, нашу экономику и прочее, не подвергалось таким санкциям. Поэтому сказать, что нет влияния этих санкций на систему здравоохранения, мы не можем. Хотя особо не кричим — сопротивляемся. Не просто сопротивляемся, а работаем. И вроде бы неплохо работаем».

На рассмотрение участников совещания был вынесен проект указа, подготовленного Министерством здравоохранения, о переходе на новую форму постдипломной подготовки врачей — резидентуру.

«Мое отношение к любого рода нововведениям вы знаете. Во-первых, они не должны ломать сложившуюся систему, если она нормальная. Если система ненормальная, ее надо ломать, жалеть ничего не надо в этом плане. Но если мы говорим о том, что у нас нормальная система здравоохранения, гордимся ею, и последние наши телодвижения в области так называемого коронапсихоза и ковид-заболеваемости показали, что система работает, люди работают и работают неплохо, значит, система нормальная. Значит, мы ее ломать не собираемся», — расставил акценты глава государства в начале мероприятия.

(Будет дополнено)

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