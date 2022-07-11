Работать и… отдыхать с удовольствием и пользой. Профсоюз организовывает поездки по историческим местам Беларуси (Лунинецкий район)

Поездки по историческим местам нашей страны позволяют членам профсоюза расширить свой кругозор, а также пробуждают интерес к истории. Поэтому, в воскресенье 10 июля профсоюзный комитет КСУП «Чучевичи» Лунинецкого района организовал для членов профсоюза интересную и познавательную экскурсионную поездку в город Несвиж, являющийся золотым фондом культурного наследия Беларуси.

Участники поездки посетили ратушу и замок. С большим интересом члены профсоюза слушали экскурсовода о создании и развитии замка, о его особенностях и истории. Экскурсия оставила массу ярких и незабываемых впечатлений у всех её участников.