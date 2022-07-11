АгропромНовости районаОбщество

Работать и… отдыхать с удовольствием и пользой. Профсоюз организовывает поездки по историческим местам Беларуси (Лунинецкий район)

11.07.2022
78

Поездки по историческим местам нашей страны позволяют членам профсоюза расширить свой кругозор, а также пробуждают интерес к истории. Поэтому, в воскресенье 10 июля профсоюзный комитет КСУП «Чучевичи» Лунинецкого района организовал для членов профсоюза интересную и познавательную экскурсионную поездку в город Несвиж, являющийся золотым фондом культурного наследия Беларуси.

Участники поездки посетили ратушу и замок. С большим интересом члены профсоюза слушали экскурсовода о создании и развитии замка, о его особенностях и истории. Экскурсия оставила массу ярких и незабываемых впечатлений у всех её участников.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of 100 балов на ЦТ по биологии Анастасии Ивашкевич из Микашевич (Лунинецкий район)

100 балов на ЦТ по биологии Анастасии Ивашкевич из Микашевич (Лунинецкий район)

11.07.2022
Photo of Нарушители попали в объектив фотоловушки. Их простили (Лунинецкий район)

Нарушители попали в объектив фотоловушки. Их простили (Лунинецкий район)

11.07.2022
Photo of Постоянство Алексея Каленчука из ОАО «Спецжелезобетон» (Лунинецкий район)

Постоянство Алексея Каленчука из ОАО «Спецжелезобетон» (Лунинецкий район)

11.07.2022
Photo of Коронавирусная инфекция: ожидается рост заболеваемости. Как максимально защититься? (Лунинецкий район)

Коронавирусная инфекция: ожидается рост заболеваемости. Как максимально защититься? (Лунинецкий район)

11.07.2022
Photo of Временное отключение света в населённых пунктах Лунинецкого района

Временное отключение света в населённых пунктах Лунинецкого района

11.07.2022
Photo of Состояние дел на рынке труда Лунинецкого района

Состояние дел на рынке труда Лунинецкого района

11.07.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть