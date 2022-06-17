Работник фермерского хозяйства из Лунинецкого района перевозил ворованные химикаты

В Слуцке выявлено хищение 770 литров агрохимии. Инспекторы ГАИ остановили водителя микроавтобуса, который перевозил канистры с химикатами без сопроводительных документов, сообщает телеграм-канал МВД

Оперативники установили, что двое сотрудников слуцкого сельхозпредприятия воровали с места работы средства защиты растений и удобрения. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

Водителем, перевозившим «товар», оказался его покупатель — работник фермерского хозяйства из Лунинецкого района. Правоохранители вернули похищенное предприятию.

Возбуждено уголовное дело за присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.