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Работник фермерского хозяйства из Лунинецкого района перевозил ворованные химикаты

17.06.2022
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В Слуцке выявлено хищение 770 литров агрохимии. Инспекторы ГАИ остановили водителя микроавтобуса, который перевозил канистры с химикатами без сопроводительных документов, сообщает телеграм-канал МВД

Оперативники установили, что двое сотрудников слуцкого сельхозпредприятия воровали с места работы средства защиты растений и удобрения. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

Водителем, перевозившим «товар», оказался его покупатель — работник фермерского хозяйства из Лунинецкого района. Правоохранители вернули похищенное предприятию.

Возбуждено уголовное дело за присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

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