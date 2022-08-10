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Работники «Гранита» отмечены на областном уровне (Лунинецкий район)
Во Дворце культуры города Березы Брестский облисполком провел торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя.
Во время церемонии награждения благодарственное письмо Брестского областного исполнительного комитета получил первый заместитель генерального директора – главный инженер РУПП «Гранит» Валерий Батура, а нагрудный знак «За заслугi ў будаўнiцтве» – машинист буровой установки РУПП «Гранит» Сергей Сечко.
Поздравляем!
По информации РУПП «Гранит»