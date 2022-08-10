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Работники «Гранита» отмечены на областном уровне (Лунинецкий район)

10.08.2022
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Во Дворце культуры города Березы Брестский облисполком провел торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя.

Во время церемонии награждения благодарственное письмо Брестского областного исполнительного комитета получил первый заместитель генерального директора – главный инженер РУПП «Гранит» Валерий Батура, а нагрудный знак «За заслугi ў будаўнiцтве» – машинист буровой установки РУПП «Гранит» Сергей Сечко.

Поздравляем!

По информации РУПП «Гранит» 

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