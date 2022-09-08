Работники Лунинецкого МЗ участвовали в кастинге шоу «Звёздный путь»

Федерация профсоюзов Беларуси совместно с ОНТ и музыкальной медиакомпанией запустили яркое шоу по поискам талантов на предприятиях страны «Звёздный путь».

7 сентября в стенах Дома культуры одного из крупнейших хозяйств области ОАО » Беловежский» прошёл кастинг среди одарённых тружеников агропромышленного комплекса.

Лунинецкий район представляли члены профсоюза ОАО «Лунинецкий молочный завод» Нина Еремеевич и Иван Бушило.

Песня Нины Еремеевич «Живите, любите…. » воодушевила членов жюри светлой и хорошей энергетикой. Областная профсоюзная организация работников АПК подготовила для участников кастинга Дипломы.