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Работники Лунинецкого МЗ участвовали в кастинге шоу «Звёздный путь»

08.09.2022
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Федерация профсоюзов Беларуси совместно с ОНТ и музыкальной медиакомпанией запустили яркое шоу по поискам талантов на предприятиях страны «Звёздный путь».

7 сентября в стенах Дома культуры одного из крупнейших хозяйств области ОАО » Беловежский» прошёл кастинг среди одарённых тружеников агропромышленного комплекса.

Лунинецкий район представляли члены профсоюза ОАО «Лунинецкий молочный завод» Нина Еремеевич и Иван Бушило. 

Песня Нины Еремеевич «Живите, любите…. » воодушевила членов жюри светлой и хорошей энергетикой. Областная профсоюзная организация работников АПК подготовила для участников кастинга Дипломы.

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