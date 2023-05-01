Работники МЧС спасли мужчину и женщину на пожаре в Брестской области (видео)

30 апреля в 17-10 спасателям сообщили, что из окна квартиры пятиэтажного жилого дома на улице Жукова в Барановичах идет дым, сообщает областное УМЧС

Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова.

– На четвертом этаже из окна квартиры выбивался дым, со слов соседей, в ней находились люди, – рассказал спасатель Артем Тисецкий. – Мои коллеги Андрей Петрушко, Дмитрий Леончук, Александр Кудаш вскрыли металлическую входную дверь, а Дмитрий Рычик, Александр Диканов и Руслан Похвалёный проникли в квартиру через оконный проем по автолестнице. Обнаружили мужчину и женщину: они были без сознания. Вынесли их на лестничную клетку. Я провел реанимационные мероприятия – пострадавший пришел в себя. Женщину также привели в чувство.

Спасенные, а ими оказались неработающий брат хозяйки квартиры 1969 г.р. и находившаяся в гостях неработающая женщина 1968 г.р., после осмотра медиками госпитализированы.

Огонь повредил кухонную мебель, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.

Как показывает практика, чаще всего огненные ЧС происходят в жилищном фонде. Для того, чтобы предупредить их и не стать «заложниками» опасных ситуаций, следует соблюдать правила пожарной безопасности: не курите в постели, не выбрасывайте непотушенные сигареты; следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть; соблюдайте правила эксплуатации газового оборудования. В целях собственной безопасности установите в домовладениях (квартирах) автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара звоните в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.

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