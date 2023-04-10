Работники МЧС спасли пенсионерку на пожаре в Лунинце. Подробности

9 апреля в 10 часов 44 минуты обеспокоенные соседи сообщили спасателям, что из окна кухни многоэтажного жилого дома на улице Красной в Лунинце идет дым.

Работники пожарной аварийно-спасательной части №1 районного отдела по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли к месту вызова.

– На четвертом этаже девятиэтажки из окна квартиры выбивался дым, как стало известно, в ней могли находиться люди, – рассказал спасатель Денис Орешкевич. – Входная дверь квартиры была закрыта. При помощи бензореза вскрыли замки и попали внутрь. В ходе разведки я и коллеги Семен Сайко, Николай Кисель обнаружили на полу в задымленной кухне пожилую женщину: она была в сознании, но подняться самостоятельно не могла. Вынесли ее на чистый воздух и передали медикам.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи спасенная пенсионерка 1941 г.р. была госпитализирована.

Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего, к нему могло привести подгорание пищи. И в этой ситуации злую шутку сыграла не забывчивость и человеческая халатность, а стечение обстоятельств: предположительно, хозяйка почувствовала себя плохо и не смогла вовремя выключить плиту.

– С плиты сняли подгоревшую кастрюлю и залили ее холодной водой, – добавил Денис Орешкевич.

Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны при обращении с газовой плитой, не оставляйте без присмотра готовящуюся на ней пищу. Если она загорелась, не паникуйте, выключите плиту и накройте еду крышкой. Не тушите горящее масло водой, это очень опасно. Если справиться с возгоранием не удалось, вызывайте спасателей по телефонным номерам 101 или 112.

По информации областного УМЧС

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