Работники отдела по образованию занимаются благоустройством оздоровительного лагеря «Спутник» (Лунинецкий район)

В рамках республиканского субботника и Года исторической памяти депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня присоединился к работникам Лунинецкого районного отдела по образованию, которые занимались благоустройством территории оздоровительного лагеря «Спутник», расположенного на берегу Белого озера.