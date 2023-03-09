Раиса МОЗЫРЧУК: «Главное – действовать в интересах людей…» (Лунинецкий район)

Районную организацию РОО «Белая Русь» в мае 2022 года возглавила Раиса МОЗЫРЧУК. Прошло не так много времени, но инициативный лидер быстро вникла в суть задач, которые стоят перед общественным объединением, и уже успела завоевать заслуженное признание среди земляков.

– Приятно осознавать, что действуешь в интересах наших граждан, поддерживаешь их, – утверждает Раиса Яковлевна. – Общаюсь с представителями самых разных профессий. Люди рассказывают о том, что волнует, спрашивают совета. Стараюсь всех выслушать, по возможности – помочь. Хочу высказать слова благодарности руководству района, администрациям учреждений и предприятий за поддерж-ку и взаимопонимание.

Решение о создании «Белорусской политической партии «Белая Русь» привнесло в деятельность лидера районной организации значительные изменения – Раиса Мозырчук избрана делегатом на учредительный съезд. Готовясь к поездке, охотно высказывает свое мнение:

– Необходимость образования сильной политической партии, которая будет выражать и защищать интересы белорусского народа, в нашей стране ощущалась уже давно, она продиктована временем. Для решения этой задачи были предприняты конкретные шаги, подготовлен определенный фундамент. И сегодня гражданское общество в Беларуси является достаточно зрелым для того, чтобы строить партийную систему. Люди почувствовали ответственность за судьбу государства и необходимость участия в политической жизни страны.

Активисты Республиканского общественного объединения «Белая Русь» в рядах партии будут значимой силой и хорошими помощниками. Это крепкая команда единомышленников, которая на протяжении многих лет активно участвовала в политических процессах, открыто демонстрировала поддерж-ку политики Президента нашего государства, взрастила в своих рядах истинных патриотов. Пришло время передать то лучшее, что уже накоплено годами.

Раиса Мозырчук заостряет внимание не только на вопросах государственности, она с пониманием относится ко всему, что волнует простых граждан:

– Решая политические вопросы и занимаясь общественной деятельностью, мы не должны забывать и о том, что большое начинается с малого. Каждый человек сможет полноценно трудиться на благо Родины, если в первую очередь он будет спокоен за своих близких. Поэтому необходимо заботиться о людях, создавать надлежащие условия для работы и отдыха, поддерживать полезные начинания. Особенно это важно для женщин, хранительниц семейного очага, которые заняты в разных сферах деятельности, занимаются предпринимательством, развивают культурные традиции, преданно чтят историческую память.

Подготовила Мария ЯРОХОВИЧ.

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