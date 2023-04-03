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Раиса Мозырчук: «Главное — сохранить  суверенитет и независимость Беларуси,  мир и спокойствие в нашей стране…»

03.04.2023
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Председатель РО РОО «Белая Русь» Раиса Мозырчук о послании Президента Республики Беларусь к белорусскому народу и парламенту:

— Сохранить  суверенитет и независимость нашей Беларуси,  мир и спокойствие в ней. Это на сегодняшнем этапе её становления, как отметил Президент, самое главное. 

Одной из первоочередных задач, как лидер районной организации «Белая Русь» и учредитель Белорусской партии «Белая Русь» считаю сплочение и вовлечение в конструктивную деятельность истинных патриотов своей страны, людей, неравнодушных к судьбе Беларуси. Только вместе мы сможем обеспечить мирную жизнь и безопасность государства. 

Беларусь — это наша земля, и только мы несем ответственность за ее будущее! Мы должны быть сильными и сплоченными, так как именно от нашего единства и зависит будущее нашей страны. 

И вместе с экономикой очень важно уделять внимание сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодёжи, национальным традициям и семейным ценностям.

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