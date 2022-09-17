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Районная спартакиада ко Дню народного единства в Лунинце

17.09.2022
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Районная спартакиада среди трудовых коллективов Лунинетчины, посвященная Дню народного единства, состоялась на базе плавательного бассейна «Дельфин». Участников приветствовал заведующий сектора спорта и туризма Петр Хвостов.

В соревнованиях приняли участия команды железнодорожного узла станции Лунинец, Лунинецкого ЖКХ, микашевичского «Спецжелезобетона», райпо и сборной «Дельфин».

В результате многочасовой борьбы в дартсе победили коммунальники, в гире и бильярде лучший результат показали железнодорожники. В стрельбе, настольном теннисе и в плавательной эстафете вне конкуренции были спортсмены «Дельфина». В велосипедном «слаломе» самые быстрые секунды показали представители «Спецжелезобетона».

В итоге в общем зачете победу праздновала команда «Дельфин». Дипломом второй степени награждена команда «Спецжелезобетон», третьей степени – железнодорожного узла.

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LNC

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