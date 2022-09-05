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Районные «Дожинки-2022» пройдут в Лунинецком районе 10 сентября (программа)

05.09.2022
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Районные «Дожинки-2022» проведут в Лунинецком районе в субботу, 10 сентября, в агрогородке Вулька 1

Предлагаем вашему вниманию программу праздника

 ПРОГРАММА районного праздника тружеников села «Дожинки – 2022»

Дата проведения: 10 сентября 2022 г.

Место проведения: аг.Вулька-1

9.00 – 10.20

Радиогазета «Працу песнямі ўслаўляем!»

 

9.00 – 17.00

Выставка сельскохозяйственной техники

 

9.00 – 17.00

Выставка-ярмарка сельскохозяйственных подворий и народного творчества сельсоветов «Сардэчна запрашаем!»

 

10.00 – 13.00

Дегустация продукции предприятий перерабатывающей промышленности

 

10.30 – 10.40

Церемония возложения цветов к обелиску погибшим мирным жителям, воинам-землякам

 

10.40 – 10.55

Праздничное шествие делегаций сельхозпредприятий

 

11.00 – 13.00

Торжественная церемония награждения победителей районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых культур в 2022 году

 

13.00 – 16.00

Спортивные мероприятия

 

13.00 – 15.00

Праздник агрогородка Вулька-1

 

16.00 – 17.00

Розыгрыш беспроигрышной лотереи

 

17.00 – 20.00

Выступление коллективов любительского творчества Ивановского, Житковичского и Лунинецкого районов

 

20.00 – 23.00Танцевально-развлекательная программа «Гучыць Палессе»

С 9.00 до 23.00 будет организованна выездная праздничная торговля, работа аттракционов и торговых объектов предпринимателей.

С 7.00 до 23.00 будет организовано перекрытие дорожного движения транспортных средств на участке ул.Октябрьской

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