Районные «Дожинки-2022» пройдут в Лунинецком районе 10 сентября (программа)

Районные «Дожинки-2022» проведут в Лунинецком районе в субботу, 10 сентября, в агрогородке Вулька 1

Предлагаем вашему вниманию программу праздника

ПРОГРАММА районного праздника тружеников села «Дожинки – 2022» Дата проведения: 10 сентября 2022 г. Место проведения: аг.Вулька-1

9.00 – 10.20 Радиогазета «Працу песнямі ўслаўляем!» 9.00 – 17.00 Выставка сельскохозяйственной техники 9.00 – 17.00 Выставка-ярмарка сельскохозяйственных подворий и народного творчества сельсоветов «Сардэчна запрашаем!» 10.00 – 13.00 Дегустация продукции предприятий перерабатывающей промышленности 10.30 – 10.40 Церемония возложения цветов к обелиску погибшим мирным жителям, воинам-землякам 10.40 – 10.55 Праздничное шествие делегаций сельхозпредприятий 11.00 – 13.00 Торжественная церемония награждения победителей районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых культур в 2022 году 13.00 – 16.00 Спортивные мероприятия 13.00 – 15.00 Праздник агрогородка Вулька-1 16.00 – 17.00 Розыгрыш беспроигрышной лотереи 17.00 – 20.00 Выступление коллективов любительского творчества Ивановского, Житковичского и Лунинецкого районов 20.00 – 23.00 Танцевально-развлекательная программа «Гучыць Палессе»

С 9.00 до 23.00 будет организованна выездная праздничная торговля, работа аттракционов и торговых объектов предпринимателей.

С 7.00 до 23.00 будет организовано перекрытие дорожного движения транспортных средств на участке ул.Октябрьской