Районные «Дожинки-2022» пройдут в Лунинецком районе 10 сентября (программа)
Районные «Дожинки-2022» проведут в Лунинецком районе в субботу, 10 сентября, в агрогородке Вулька 1
Предлагаем вашему вниманию программу праздника
|ПРОГРАММА районного праздника тружеников села «Дожинки – 2022»
Дата проведения: 10 сентября 2022 г.
Место проведения: аг.Вулька-1
|9.00 – 10.20
Радиогазета «Працу песнямі ўслаўляем!»
|9.00 – 17.00
Выставка сельскохозяйственной техники
|9.00 – 17.00
Выставка-ярмарка сельскохозяйственных подворий и народного творчества сельсоветов «Сардэчна запрашаем!»
|10.00 – 13.00
Дегустация продукции предприятий перерабатывающей промышленности
|10.30 – 10.40
Церемония возложения цветов к обелиску погибшим мирным жителям, воинам-землякам
|10.40 – 10.55
Праздничное шествие делегаций сельхозпредприятий
|11.00 – 13.00
Торжественная церемония награждения победителей районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых культур в 2022 году
|13.00 – 16.00
Спортивные мероприятия
|13.00 – 15.00
Праздник агрогородка Вулька-1
|16.00 – 17.00
Розыгрыш беспроигрышной лотереи
|17.00 – 20.00
Выступление коллективов любительского творчества Ивановского, Житковичского и Лунинецкого районов
|20.00 – 23.00
|Танцевально-развлекательная программа «Гучыць Палессе»
С 9.00 до 23.00 будет организованна выездная праздничная торговля, работа аттракционов и торговых объектов предпринимателей.
С 7.00 до 23.00 будет организовано перекрытие дорожного движения транспортных средств на участке ул.Октябрьской