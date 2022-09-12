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Районный фотоконкурс «Я — БЕЛАРУС!», посвящённый Дню народного единства (Лунинецкий район)
С 12 по 16 сентября Лунинецкий райком БРСМ запускает онлайн районный фотоконкурс «Я — БЕЛАРУС!», посвящённый Дню народного единства.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Фото с Государственным флагом Республики Беларусь» — для создания фото используется Государственный флаг Республики Беларусь.
«Селфи-фото с вышиванкой» — для создания фото используется национальное одеяние Республики Беларусь.
Фотоработы высылать на электронную почту: lrk_brsm@mail.ru