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Районный фотоконкурс «Я — БЕЛАРУС!», посвящённый Дню народного единства (Лунинецкий район)

12.09.2022
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С 12 по 16 сентября Лунинецкий райком БРСМ запускает онлайн районный фотоконкурс «Я — БЕЛАРУС!», посвящённый Дню народного единства.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Фото с Государственным флагом Республики Беларусь» — для создания фото используется Государственный флаг Республики Беларусь.

«Селфи-фото с вышиванкой» — для создания фото используется национальное одеяние Республики Беларусь.

Фотоработы высылать на электронную почту: lrk_brsm@mail.ru

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Red

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